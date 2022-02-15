Un salto nel mondo del gioco d'azzardo italiano e i numeri degli ultimi anni

Senz'altro l'anno passato ha lasciato molto parlare di sé per svariati motivi, la parentesi appare subito grande se si prendono in considerazione tutte le note negative relative al "fattore Covid". Fo...

Senz'altro l'anno passato ha lasciato molto parlare di sé per svariati motivi, la parentesi appare subito grande se si prendono in considerazione tutte le note negative relative al "fattore Covid". Fortunatamente, in seguito al periodo di forte crisi, si può sicuramente dire che si è andati incontro a cambiamenti che hanno avuto un risvolto positivo sull'andamento del mercato.

Sicuramente tra i settori colpiti vi era quello del gioco d'azzardo, questo per via dei casinò e delle attività più piccole in cui era possibile divertirsi anche solo alle slot machine, rimaste chiuse in quelle fasi in cui era necessario evitare affollamenti. Ma a proposito dei movimenti positivi non si può non aprire una parentesi verso tutte quelle aziende che hanno puntato a migliorarsi, raggiungendo ancora più persone attraverso una strada libera: quella del web.

L'attività di gioco svolta online ha attratto a sé un grande numero di persone nei momenti in cui si era costretti nelle proprie case. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed i numeri degli ultimi anni.

Il fenomeno sempre attuale dei casinò online

La positività introdotta dalla presenza dei casinò online e dalla loro diffusione non è solo da considerarsi come limitata al periodo di pandemia. In molti hanno infatti continuato a tenere a cuore tutto ciò che proviene dal settore.

Non dimentichiamo che i migliori siti di gioco offrono la possibilità di divertirsi tutta la gamma dei giochi da casinò, accedendo al poker, blackjack, baccarat o anche alle slot machine, semplicemente dal proprio cellulare. Al giorno d'oggi esistono portali qualificati che permettono di trovare il sito di gioco ideale sulla base - peraltro - del catalogo di giochi proposti, delle promozioni e dei migliori bonus.

Proprio a proposito di bonus, si possono vedere da qui quali sono i più interessanti in modo da divertirsi liberamente e non escludendo la possibilità di realizzare vincite in soldi veri.

I cambiamenti degli ultimi anni

A proposito di dati, viene in conferma di quanto stimato riguardo i cambiamenti positivi constatare come il ricavo del settore sia aumentato esponenzialmente. Prendiamo come riferimento il 2021 con l’aumento che ha portato: si parla di oltre il 5% rispetto al 2016.

Nonostante sia rimasta chiusa la lombardia assieme ad altre regioni, sembrerebbe che proprio in questa regione sia avvenuta la maggior parte della spesa; si parla di un incasso che ha quasi raggiunto i 4 miliardi di euro. A seguire la Campania con circa 2 miliardi ed il Lazio con 1,8 miliardi.

La scelta ricade online

Gli incassi sono stati incrementati indubbiamente anche dai casinò online autorizzati da ADM. Si stima che 2 giocatori su 4 puntino a tentare la sorte attraverso la rete. Un gran numero se si pensa che le entrate potrebbero pareggiare quelle realizzate "fisicamente".

Al momento attuale oltre il 50% della popolazione del web opta per cimentarsi alle slot machine virtuali o al poker con la sua versione live che permette un'interazione reale con i croupier. Insomma il fenomeno dei casinò online è assolutamente attuale e continuerà indubbiamente a stupire anche negli anni a venire, un dato di fatto con cui molti esperti del settore non possono non concordare.