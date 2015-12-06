“Una bella giornata di Sport nel nome di Santa Barbara”

L’intervento dell’assessore Alfredo Minutolo

95047.it Giornata di manifestazioni sportive nell’ambito dei festeggiamenti di Santa Barbara. L’intervento dell’assessore allo Sport, Alfredo Minutolo:

“A chiusura dei festeggiamenti della Santa Patrona, oggi abbiamo celebrato una bella giornata di sport. Prima la gara podistica per le vie della città - con tanti atleti paternesi, ma non solo - poi un torneo regionale di tiro con l’arco con novanta arceri e, infine, un’altra gara di livello regionale alla Piscina comunale.

Sono stati avvenimenti parecchio seguiti: una giornata di sano sport. Siamo soddisfatti della riuscita della giornata ed oggi sono emersi valori positivi e gli ideali del rispetto e del sano agonismo.

Al termine di giornate nelle quali le forze di volontariato ed i vigili urbani avevano l’occasione di tirare un pò il fiato, loro non si sono tirati indietro: le manifestazioni sportive di oggi si sono potute allestire anche, e soprattutto, grazie al loro impegno”.