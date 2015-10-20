Venerdì l’inaugurazione del Centro Diurno per disabili

L’annuncio dell’amministrazione comunale questo pomeriggio, in conferenza stampa

95047.it Il comunicato del Comune:

"Si è tenuta questo pomeriggio, a Palazzo Alessi, la conferenza stampa con la quale l’Amministrazione Comunale paternese ha annunciato l’ormai prossima apertura del Centro Diurno per diversamente abili di Viale dei Platani. La struttura verrà inaugurata venerdì 23 ottobre, alle ore 17.00. Un percorso molto lungo quello che ha portato, dopo vent’anni d’attesa, alla consegna della struttura alla comunità paternese. L’attuale Amministrazione, guidata dal sindaco Mauro Mangano, si è impegnata sin dal suo insediamento per garantire la fruizione del centro, spendendo circa 380 mila euro, dei quali 300 mila destinati all’esproprio del terreno ove sorge l’edificio, e il rimanente per effettuare alcuni lavori necessari a renderlo agibile, come la realizzazione della strada d’accesso alla struttura, l’allaccio alla fognatura e il completamento dei locali.

«In soli due anni e mezzo, e mentre affrontavamo anche altre emergenze, siamo riusciti dove altre amministrazioni, per ben vent’anni, hanno fallito – ha evidenziato l’assessore ai Lavori pubblici, Carmelo Palumbo, nel corso della conferenza stampa -. Questo dimostra il grande impegno e la voglia di spendersi per il territorio. Nonostante le poche risorse a disposizione – ha proseguito Palumbo – siamo riusciti a riaprire il Centro d’aggregazione per minori di Viale Kennedy e adesso anche quello per disabili, due strutture che daranno i loro frutti non solo nell’immediato, ma anche nel futuro».

«Nell’arco di questi 20 anni il Centro diurno per diversamente abili ha trovato ospitalità in diversi locali, persino privati, per poi trasferirsi stabilmente nelle strutture comunali di Casa Coniglio – ha ricordato il sindaco di Paternò, Mauro Mangano -. Finalmente, oggi mettiamo la parola “fine” ad una storia di cattiva amministrazione. Mi piacerebbe sottolineare – ha continuato il primo cittadino – che Paternò è una delle poche realtà in cui il Comune garantisce la presenza di centri di ritrovo dedicati ai disabili e agli anziani, offrendo dei servizi importantissimi per la comunità. Avere adesso dei locali più adeguati ci permetterà di migliorarli».

Un servizio importantissimo, quello svolto dai volontari del Centro Diurno per diversamente abili, che viene frequentato soprattutto da utenti maggiorenni, che trovano un punto di riferimento stabile una volta terminata l’età scolare. Paternò è da anni all’avanguardia nell’assistenza ai disabili, avendo inaugurato il servizio comunale di centro diurno per disabili nell’aprile 2000, come ha ricordato l’assessore alla Dignità della persona e Infanzia, Salvo Galatà. «L’apertura del Centro di Viale dei Platani rappresenta oggi un grande traguardo – ha detto l’assessore –, si tratta infatti di una struttura d’eccellenza che in molti ci invidiano. Tengo inoltre a sottolineare che in tutti questi anni, sia come amministratori che come semplici cittadini, abbiamo avuto modo di toccare con mano l’importanza e il valore della diversità, un elemento che arricchisce la nostra comunità – ha concluso l’assessore». Appuntamento dunque, come detto, venerdì 23 ottobre, alle ore 17.00, per l’attesissimo taglio del nastro".