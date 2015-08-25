Via Croazia, partono fra pochi giorni i lavori di completamento della strada

Il comunicato stampa del municipio paternese

"A Paternò sono stati consegnati i lavori di completamento di via Croazia, una delle traverse di via Sardegna, nel quartiere di Scala Vecchia. La ditta incaricata dal Comune sta provvedendo all’acquisto dei materiali per realizzare gli interventi, con il cantiere che verrà aperto a giorni. Via Croazia attende da diversi anni di essere completata, attualmente, infatti, l’asfalto e i marciapiedi sono presenti solo nel suo tratto centrale. Gli interventi in programma prevedono dunque di completare le parti ancora sterrate della strada - ovvero il tratto finale e quello di collegamento con via Sardegna – dove verranno effettuati i lavori di asfaltatura e realizzati i marciapiedi per il transito dei pedoni.

«Il completamento di Via Croazia è per noi un obiettivo di grande importanza, considerato che si tratta di un’arteria abbandonata da decenni – evidenzia il sindaco di Paternò, Mauro Mangano -. Siamo contenti di portare a termine, finalmente, questi lavori, dopo anni di promesse disattese»".