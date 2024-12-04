VIALE DEI PLATANI: RITROVATO MAZZO DI CHIAVI, ECCO DOVE RECUPERARLE
Rubrica SOS Oggetti Smarriti – Offerta da 95047.it
Un gentile lettore ci ha segnalato il ritrovamento di un mazzo di chiavi in Viale dei Platani, precisamente nelle vicinanze del supermercato.
Dimostrando grande senso civico, il lettore ha deciso di consegnare le chiavi presso il supermercato MD situato nella stessa via.
Chiunque le avesse smarrite può recarsi direttamente presso il supermercato per verificare il ritrovamento e recuperarle.
Per ulteriori segnalazioni o aggiornamenti, continuate a seguirci su 95047.it!
Speriamo che le chiavi tornino presto al legittimo proprietario.