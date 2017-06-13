95047

VOTI DI PREFERENZA - GLI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE

 Il nuovo Consiglio Comunale sarebbe così composto :Anthony DistefanoNINO NASO SINDACO ( 6 seggi )PATERNO’ ON (5 seggi)PRESENTI SEMPRE ( 3 seggi)FORZA ITALIA ( 3 seggi)PATERNO’ 2.0 ( 3 seggi)MOV...

A cura di Redazione Redazione
13 giugno 2017 08:03
VOTI DI PREFERENZA - GLI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE -
Cronaca
Amministrative 2022
Spoglio in tempo reale
Il nuovo Consiglio Comunale sarebbe così composto :

Anthony Distefano

NINO NASO SINDACO ( 6 seggi )

PATERNO’ ON (5 seggi)

PRESENTI SEMPRE ( 3 seggi)

FORZA ITALIA ( 3 seggi)

PATERNO’ 2.0 ( 3 seggi)

MOVIMENTO 5 STELLE 5 (3 seggi)

