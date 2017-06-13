VOTI DI PREFERENZA - GLI ELETTI AL CONSIGLIO COMUNALE
A cura di Redazione
13 giugno 2017 08:03
Il nuovo Consiglio Comunale sarebbe così composto :
Anthony Distefano
NINO NASO SINDACO ( 6 seggi )
PATERNO’ ON (5 seggi)
PRESENTI SEMPRE ( 3 seggi)
FORZA ITALIA ( 3 seggi)
PATERNO’ 2.0 ( 3 seggi)
MOVIMENTO 5 STELLE 5 (3 seggi)