I SERVIZI PIÙ LETTI DEL 2019 DI 95047.IT – UN ANNO DI NOTIZIE
Un altro anno che si conclude, un 2019 carico di fatti e avvenimenti in città e nella nostra provincia. Eccoli riassunti attraverso gli articoli pubblicati da 95047.it negli ultimi dodici mesi: uno speciale calendario, per ripercorrere e ricordare tutte le notizie più importanti che hanno scandito l’anno che ci apprestiamo a salutare.
Abbiamo ripreso gli articoli più letti da tutti voi. Alla fine di ogni richiamo potrete consultare l’articolo integrale in questione su (clicca qui). Buona lettura.
APRILE
04: RAGALNA: BEATRICE LONGO A "CIAO DARWIN" (CLICCA QUA)
05: GIRO DI SICILIA 2019, PASSAGGIO A PATERNO': LE INFO (CLICCA QUA)
06 : AUTO SI RIBALTA A TAORMINA, ALLA GUIDA UN PATERNESE (CLICCA QUA)
06: PATERNO': GLI ZOZZONI ALL'ISOLA ECOLOGICA (CLICCA QUA)
07: PATERNÒ ED I "CARRETTI SICILIANI" MARTEDÌ SU RAI3 (CLICCA QUA)
11: PATERNO': RICORRE ALL'EUTANASIA IN UNA CLINICA SVIZZERA, LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ, CONFISCA DA 10 MILIONI A IMPRENDITORE AGRICOLO (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ: TRAGEDIA FAMILIARE IN VIA CATANZARO, MUORE EX POSTINO DOPO LITE CON LA FIGLIA (CLICCA QUA)
MAGGIO:
07: INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A SFERRO, MUORE 29 ENNE (CLICCA QUA)
08: GRAVE INCIDENTE SULLA SP77, FERITA UNA RAGAZZA PATERNESE (CLICCA QUA)
06: INCIDENTE SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, UN MORTO PER MALORE (CLICCA QUA)
10: PATERNÒ: SCOPPIO E INCENDIO DI UNA CALDAIA (CLICCA QUA)
14: PATERNO': DOPPIO ARRESTO, UNO DEGLI ARRESTATI E MORDE GAMBA A CARABINIERE CHE TENTAVA DI FERMARLO (CLICCA QUA)
18: PATERNÒ: NISSAN TERRANO SI RIBALTA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI FERRO (CLICCA QUA)
20: PATERNÒ: SEQUESTRATI 30 CHILI DI MARIJUANA, ARMI E MUNIZIONI, UN ARRESTO (CLICCA QUA)
29: E' MORTO GIUSEPPE ALLERUZZO, STORICO BOSS DI PATERNÒ (CLICCA QUA)
GIUGNO
03:PATERNÒ: SALVATO L'UOMO CHE TENTAVA DI BUTTARSI DAL BALCONE (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ, LEI LO LASCIA E LUI LE INCENDIA L'AUTO: ARRESTATO 50ENNE (CLICCA QUA)
08: CRITICHE PER IL CANTANTE NEOMELODICO PATERNESE DOPO LE PAROLE IN TV SU FALCONE E BORSELLINO (CLICCA QUA)
11: AUTO CONTROMANO SULLA SS121, FRONTALE CON ALTRA AUTO 4 FERITI (CLICCA QUA)
15: ROBERTO AMATO PRESENTA IL SUO NUOVO DISCO (CLICCA QUA)
22: GROSSO INCENDIO IN CONTRADA TRE FONTANE, DENSA NUBE NERA (CLICCA QUA)
29: GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, COINVOLTI PATERNESI (CLICCA QUA)
30: PATERNÒ: INCENDIO IN VIA ROSOLINO PILO, DUE FERITI (CLICCA QUA)