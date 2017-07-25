NASCE L’ASSOCIAZIONE “PRESENTI PER PATERNÓ”

E' stata costituita nella giornata di oggi lunedì 24 luglio 2017 l'associazione politica, sociale e culturale "Presenti per Paternò". Obiettivo è l'impegno costante a sostegno delle attività sociali,...

E' stata costituita nella giornata di oggi lunedì 24 luglio 2017 l'associazione politica, sociale e culturale "Presenti per Paternò". Obiettivo è l'impegno costante a sostegno delle attività sociali, umanitarie, di volontariato, culturali nella città di Paternò. Ed inoltre, l'Associazione si pone in piena sinergia con l'Amministrazione Comunale e si propone come laboratorio culturale e politico della città, e come incubatore di proposte socio-politiche.

Il presidente è Andrea Lo Faro, vicepresidente Nicola Galante, Segretario Emanuela Giambra, Tesoriere Antonio Fiorito. Coordinatori Giuseppe Impallomeni e Elisa Naso. La prima iniziativa in programma è la collaborazione con i militari americani della base americana di Sigonella impegnati il prossimo 25 luglio 2017 nella pulizia del Monumento dei Caduti.

Prevista invece per settembre la conferenza stampa di presentazione ufficiale presso la Sala Stampa di Palazzo Alessi alla presenza del sindaco di Paternò, Nino Naso, che terrà simbolicamente a battesimo la nuova iniziativa associativa della quale sarà reso noto anche il simbolo.