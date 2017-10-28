PATERNÓ: FIERA DEI MORTI DAL 29 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE

COMUNICATO STAMPA Fiera dei Morti a Paternò, da domenica 29 ottobre a giovedì 2 novembre in via Fonte Maimonide contestualmente al Mercato Trisettimanale che sarà arricchito di numerosi altri stands c...

Fiera dei Morti a Paternò, da domenica 29 ottobre a giovedì 2 novembre in via Fonte Maimonide contestualmente al Mercato Trisettimanale che sarà arricchito di numerosi altri stands con artigiani del dolce, giostre per i più piccoli e artigianato.

Gli orari sono prolungati per l’intera giornata e fino alle 22:00

Poi ritorna il servizio navetta per i civici cimiteri. Da Santa Barbara solo il bus per il cimitero monumentale, mentre dal parcheggio della Piscina Comunale di fronte Parco del Sole e da Piazza Don Pino Puglisi partiranno i bus per entrambi i cimiteri. Le iniziative sono state spiegate in conferenza stampa dal sindaco di Paternò Nino Naso con l’assessore alle Attività Produttive Francesco Pennisi, il comandante della Polizia Municipale Antonino La Spina e l’arch. Angelo Galea.