UFFICI COMUNALI CHIUSI IL 14 AGOSTO

Il sindaco di Paternò Nino Naso, considerata la necessità nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, ha inteso adottare provvedimenti mirati al contenimento dei consumi energetici, in giornate nelle quali è tradizionalmente ridotta la fruizione dei servizi da parte dell’utenza e d’altra parte sono tradizionalmente più numerose le istanze di fruizione delle ferie da parte del personale dipendente con conseguente difficoltà a mantenere lo standard minimo di erogazione dei servii e prestazione; valutata l’opportunità di disporre la chiusura degli uffici comunali nella giornata del 14 agosto 2017 ricadente nel giorno di lunedì e quindi inclusa tra due festività, ad eccezione del Corpo di Polizia, degli operatori e uffici addetti ai Civici Cimiteri,, Autoparco, custodia Parco Giovanni XXIII e Villa Moncada, Stato Civile e Servizio di Pronta Reperibilità; ha ordinato la chiusura degli uffici comunali nella giornata del prossimo 14 agosto 2017.

Gli uffici comunali riprenderanno la normale attività mercoledì 16 agosto