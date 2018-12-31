I SERVIZI PIÙ LETTI DEL 2018 DI 95047.IT - UN ANNO DI NOTIZIE

Un altro anno che si conclude, un 2018 carico di fatti e avvenimenti in città e nella nostra provincia. Eccoli riassunti attraverso gli articoli pubblicati da 95047.it negli ultimi dodici mesi: uno sp...

Un altro anno che si conclude, un 2018 carico di fatti e avvenimenti in città e nella nostra provincia. Eccoli riassunti attraverso gli articoli pubblicati da 95047.it negli ultimi dodici mesi: uno speciale calendario, per ripercorrere e ricordare tutte le notizie più importanti che hanno scandito l’anno che ci apprestiamo a salutare.

Abbiamo ripreso gli articoli più letti da tutti voi. Alla fine di ogni richiamo potrete consultare l’articolo integrale in questione su (clicca qui). Buona lettura.

GENNAIO:

04: Ha origini Paternesi la prima nata del 2018 a Mantova (CLICCA QUA)

09: A fuoco stufa e un lampione, rischioso intervento dei Vigili del Fuoco (CLICCA QUA)

11: Stamattina su rai3 a “buongiorno regione” - VIDEO (CLICCA QUA)

12: Il nuovo scandalo, un cassonetto riempito di pane (CLICCA QUA)

21: La prematura scomparsa dell'avvocato Giuseppe Fallica (CLICCA QUA)

21: Ucciso Paternese nelle campagne di Ramacca (CLICCA QUA)

26: Il Kiwanis di Paternò dona un defibrillatore all'Istituto Comprensivo Don Milani (CLICCA QUA)

FEBBRAIO

05 : Il team Marletta "sbanca" European President’s Cup for Children di Taekwondo (CLICCA QUA)

05 :Paternese in vacanza alle “Baleari” aveva messo a segno ben quattro rapine (CLICCA QUA)

09 : Pedone investito in via Vittorio Emanuele (CLICCA QUA)

16 : Beccato"zozzone" alle salinelle (CLICCA QUA)

21 : Rapina questa sera, alla farmacia di via Canonico Renna (CLICCA QUA)

23 : Tre auto a fuoco questa notte (CLICCA QUA)

25 : Alice e Gabriele sul gradino piu’ alto dei campionati regionali fids (CLICCA QUA)

MARZO

01: 13° auto incendiata questa notte (CLICCA QUA)

07: Incendio in deposito, distrutti 3 autobus (CLICCA QUA)

09: Il servizio andato in onda, ieri sera, nella trasmissione “Piazzapulita” (CLICCA QUA)

13: “Striscia lo striscione”, trasmessa la puntata girata a Paternò (CLICCA QUA)

18: Riceviamo e pubblichiamo: Salsiccia sulla barella all'ospedale di Paternò: Scherzo o mancanza di rispetto ?? (CLICCA QUA)

25: Incidente sulla ss121, auto si ribalta in contrada Palazzolo (CLICCA QUA)

28: Anziana derubata in via udine (CLICCA QUA)

APRILE

07: "Mia figlia è morta per una febbre e un mal di pancia..." - Servizio pomeriggio 5 (CLICCA QUA)

07: Grave incidente sulla ss284 muore una donna di Biancavilla (CLICCA QUA)

12: Da Paterno' a Roma per coronare un sogno (CLICCA QUA)

14: I Paternò Red Sox si ritirano dal campionato di serie A2 (CLICCA QUA)

14: Tragedia sfiorata in via Dalmazia (CLICCA QUA)

21: I 50 anni di matrimonio di Mario e Rosalia (CLICCA QUA)

29: Muore mentre anima la serata, Paternò sotto shock (CLICCA QUA)

29: Tragedia a Giardini Naxos, 19 enne Paternese muore annegato (CLICCA QUA)

MAGGIO

05: Cittadino tiene in ansia un quartiere (CLICCA QUA)

08: Piena luce sull’omicidio di “Turi paredda”: sei arresti dei carabinieri (CLICCA QUA)ù

10: Giro d'Italia a Paternò: le vostre immagini (CLICCA QUA)

14: Sfiorata tragedia alle "palme"(CLICCA QUA)

15: Morto Salvatore Ligresti, aveva 86 anni (CLICCA QUA)

22: Paura per un incendio in un garage di via Taormina (CLICCA QUA)

26: Ciclista picchiato da automobilista, gli frattura lo zigomo e rompe il timpano (CLICCA QUA)

30: 28enne Paternese muore in un incidente stradale a roma (CLICCA QUA)

GIUGNO:

01: Scontro con ribaltamento in via convento (CLICCA QUA)

05: Il centro taekwondo Marletta "conquista" Roma (CLICCA QUA)

06: Giorgia Catena campionessa Italiana Taekwondo cinture nere (CLICCA QUA)

06: Via Reggio, si apre piccola voragine in strada (CLICCA QUA)

07: Ennesimo incidente con ribaltamento in via convento (CLICCA QUA)

15: Scoppia lite dopo incidente stradale (CLICCA QUA)

19: Operazione contro il clan Laudani, 19 arresti - nomi e foto (CLICCA QUA)

19: Trial in via Duca degli Abruzzi (CLICCA QUA)

22: Panificatori passati al setaccio, tre i titolari denunciati. sospesa una delle attività (CLICCA QUA)

24: Il Paternese Salvo Torrisi campione italiano di biliardo (CLICCA QUA)

25: Travolge un pedone e si schianta contro negozio (CLICCA QUA)

LUGLIO:

02: Pirata della strada investe scooter e scappa (CLICCA QUA)

08: Daniel Virgillito e Giada Palumbo campioni italiani di danza 2018 (CLICCA QUA)

10: Il bis “tricolore” di Alice Tumminello e Gabriele Chisari (CLICCA QUA)

12: Spari contro un furgone (CLICCA QUA)

15: Vinti 50 mila euro con il "gratta e vinci" (CLICCA QUA)

23: Sferzata dal vento, caduta alberi e danni (CLICCA QUA)

24: disagi per la raccolta rifiuti, le foto dei nostri lettori (CLICCA QUA)

26: Lite in piazza purgatorio (CLICCA QUA)

28: Buca non segnalata al castello, bimba di 10 anni si ferisce lievemente (CLICCA QUA)

AGOSTO:

01: Arrestati due Paternesi a Centuripe, nel frutteto 180 piante di cannabis (CLICCA QUA)

02: Rapina al compro oro, esplosi colpi in area (CLICCA QUA)

10: Rissa tra stranieri intervengono i carabinieri, feriti (CLICCA QUA)

15: Rapina con colpo di pistola, ieri sera all'Eurospin (CLICCA QUA)

19: La Paternese Simona Nocerino, miss Blumare Abruzzo 2018 (CLICCA QUA)

20: Incidente mortale, a perdere la vita un 74enne (CLICCA QUA)

24: Aggredito il Vicesindaco Mannino (CLICCA QUA)

26: Due paternesi alla finale di miss italia: Gabriela Farinato e Vanessa Corsaro (CLICCA QUA)

28: 9 arresti questa notte nell'operazione "Assalto" dei Carabinieri (CLICCA QUA)

SETTEMBRE:

02: Due pedoni investiti da una vettura, due feriti (CLICCA QUA)

06: Incendio in una abitazione, morti due cagnolini (CLICCA QUA)

08: Investita da un auto in pieno centro, frattura della gamba per una ragazza (CLICCA QUA)

10: Incidente mortale nei pressi di Etnapolis, la vittima è un 25enne di Paternò (CLICCA QUA)

10: 16enne cade dal terzo piano (CLICCA QUA)

12: Arrestati due Paternesi - dopo la prima truffa per 10.000 euro, alla seconda trovano i carabinieri ad attenderli (CLICCA QUA)

19: Treno investe ragazzo (CLICCA QUA)

27: Auto si ribalta vicino lo svincolo di Palazzolo (CLICCA QUA)

OTTOBRE:

01: Il team Marletta "sbanca" londra, con 3 ori (CLICCA QUA)

02: Incidente mortale sulla statale 121: la vittima è il boxer Tedesco Graciano “rocky” Rocchigiani (CLICCA QUA)

06: Fortissima scossa di terremoto , con epicentro Santa Maria di Licodia (CLICCA QUA)

07: Si é spento nella notte l'On. Nino Lombardo (CLICCA QUA)

12: Buca non segnalata, Lancia finisce dentro (CLICCA QUA)

17: Tre arresti per violenza sessuale con minorenni adescati via Facebook e Whatsapp (CLICCA QUA)

21: Bomba d’acqua colpisce la zona - foto e video (CLICCA QUA)

27: Muore storico gioielliere: addio a Giuseppe Distefano (CLICCA QUA)

NOVEMBRE:

08: Scontro furgone – ciclista , intervento dell'elisoccorso (CLICCA QUA)

11: Il Paternese Gabriele Rau del team Marletta campione nazionale di taekwondo (CLICCA QUA)3

15: Incidente auto-scooter in via Vittorio Emanuele (CLICCA QUA)

19: Aggredisce con un coltello la sua compagna, il figlio chiama aiuto e lo fa arrestare (CLICCA QUA)

22: Furti in aziende agricole, coinvolti tre Paternesi (CLICCA QUA)

30: Scontro moto - scooter, 15 enne trasferita al Garibaldi di Catania (CLICCA QUA)

DICEMBRE:

03: Omaggio dei Vigili del Fuoco a Santa Barbara - (CLICCA QUA)

09: Tragedia familiare, uomo uccide moglie e figli e si suicida (CLICCA QUA)

10: Un mazzo di fiori bianchi ed un peluche davanti alla casa della tragedia (CLICCA QUA)

11: Furto in una villa, rubato anche babbo natale: “restituitelo” (CLICCA QUA)

12: 27enne Paternese perde la vita sulla ss121 nella notte (CLICCA QUA)

17: 36enne Paternese muore travolto dal treno (CLICCA QUA)

24: Gravissimo incidente sulla ss121, Paternese in gravi condizioni (CLICCA QUA)

26: Terremoto fortissimo magnitudo 5.0 alle ore 03.19 (CLICCA QUA)

AUGURI DI UN SERENO 2019 DA EDITORE, DIRETTORE E REDAZIONE DI 95047.IT