I SERVIZI PIÙ LETTI DEL 2019 DI 95047.IT – UN ANNO DI NOTIZIE
Un altro anno che si conclude, un 2019 carico di fatti e avvenimenti in città e nella nostra provincia. Eccoli riassunti attraverso gli articoli pubblicati da 95047.it negli ultimi dodici mesi: uno speciale calendario, per ripercorrere e ricordare tutte le notizie più importanti che hanno scandito l’anno che ci apprestiamo a salutare.
Abbiamo ripreso gli articoli più letti da tutti voi. Alla fine di ogni richiamo potrete consultare l’articolo integrale in questione su (clicca qui). Buona lettura.
LUGLIO:
03: DA OGGI IN LIBRERIA “JASMINE FUMA LA PIPA” DI AGNESE VIRGILLITO (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: ANZIANI RESTANO SENZA CASA, 95047 SEGNALA E IL SINDACO GLI TROVA UNA SISTEMAZIONE PROVVISORIA (CLICCA QUA)
07: ALLE ORE 14, PATERNO' LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA (CLICCA QUA)
14: GRIFFITH, IL RAPPER ROBOTICO DI PATERNÒ (CLICCA QUA)
16: PATERNO': IL SINDACO NASO IN KAZAKISTAN PER ASSISTERE AL LANCIO DI PARMITANO (CLICCA QUA)
19 : 95047.IT "IN ORBITA" CON PARMITANO - OGGI E' STATO BENEDETTO IL RAZZO SOYUZ (CLICCA QUA)
23: PATERNO': VIA SAN MARCO, ALIMENTI NON SCADUTI ABBANDONATI TRA I RIFIUTI (CLICCA QUA)
31: LA PATERNESE GABRIELA FARINATO ALLA FINALE NAZIONALE DI 'UNA RAGAZZA PER IL CINEMA' (CLICCA QUA)
AGOSTO:
02: INCIDENTE MORTALE IN VIA MONGIBELLO, LA VITTIMA UN 17ENNE DI PATERNO’ (CLICCA QUA)
02: CIAO EDOARDO IL RICORDO DELLA SUA PROF. (CLICCA QUA)
07: 17ENNE PATERNESE MUORE COLTO DA MALORE IN MARE (CLICCA QUA)
15: PATERNÒ: CADE UN GROSSO RAMO DI UN ALBERO ALLA VILLA (CLICCA QUA)
15: PATERNÒ: PATERNESE, UCCIDE ZIO E NIPOTE DOPO LITE PER UN PARCHEGGIO AD UCRIA (CLICCA QUA)
17:PATERNÒ: FIAMME IN UN APPARTAMENTO AL PALAZZO DI FERRO, TANTA PAURA NESSUN FERITO (CLICCA QUA)
20: ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI PARAPENDIO, NELLA SQUADRA IL PATERNESE BUSETTA (CLICCA QUA)
20: PATERNÒ: SEQUESTRATI 30 CHILI DI MARIJUANA, ARMI E MUNIZIONI, UN ARRESTO (CLICCA QUA)
22: PATERNO’ L’APPELLO DEI SOCCORRITORI: “NON LASCIATE AUTO IN SOSTA IN STRADE STRETTE” (CLICCA QUA)
28: PATERNÒ E' SCESA IN PIAZZA PER INVOCARE LA LEGITTIMA DIFESA PER RUSSO (CLICCA QUA)
SETTEMBRE
03:PATERNO': RAPINA MEDICO SOTTO GLI OCCHI DEI PASSANTI CHE CHIAMANO IL 112, UN ARRESTO (CLICCA QUA)
04: PATERNÒ: AUTO FINISCE DENTRO BUCA IN VIA CARSO (CLICCA QUA)
05: SS121: SCATTA LA DEMOLIZIONE D'URGENZA DEL PONTE GRACI, STRADA CHIUSA PER TRE GIORNI (CLICCA QUA)
07: PATERNO' SOTTO SHOCK, SCOMPARE MAURO SCUDERI (CLICCA QUA)
13: PATERNO' FUGA DI GAS IN VIA CARSO, EVACUATA LA ZONA (CLICCA QUA)
20: GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS192, DUE FERITI (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE, SOCCORSA UNA SIGNORA (CLICCA QUA)
26: PATERNO': OMICIDIO DI EMANUELE DI CAVOLO, FERMATI DUE PATERNESI (CLICCA QUA)
28: PATERNO': CADE IN CASA E NON RIESCE AD ALZARSI, SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO (CLICCA QUA)