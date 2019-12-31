UN 2019 DA RECORD PER 95047.IT! QUASI RAGGIUNTA LA SOGLIA DI 5 MILIONI DI VISITE
Mancano poche ore per concludersi il 2019 per 95047.it, quest’anno, è stato un record.I dati di Google Analytics indicano 4.921.875 visite con un incremento del 51,74% rispetto al 2018, dove le visite...
Mancano poche ore per concludersi il 2019 per 95047.it, quest’anno, è stato un record.
I dati di Google Analytics indicano 4.921.875 visite con un incremento del 51,74% rispetto al 2018, dove le visite sono stati 3.243.697.
Incremento ancora maggiore se si considera il dato relativo alle pagine visitate su 95047.it.
Nel 2018 sono state 5.096.414 mentre in questo 2019 ben 7.070.962 con un aumento del 38,74%
Incremento pure sul numero dei nuovi utenti che sono stati per l'anno 2019 1.170.030 con un incremento del 55,13% rispetto al 2018
Vogliamo ringraziare tutti i nostri lettori e tutti coloro che ci supportano, che ci sono stati vicini.
Un ulteriore ringraziamento va a tutti nostri eccezionali collaboratori: è solo grazie a voi se ogni giorno questo giornale funziona
Grazie ancora a tutti!
GENNAIO:
05: PATERNÓ: SI É SPENTO IL PROF. ANGELINO CUNSOLO (CLICCA QUA)
07: LOTTERIA ITALIA, LA FORTUNA BACIA PATERNO': VENDUTO UN TAGLIANDO VINCENTE DA 25MILA (CLICCA QUA)
07: E' MORTO PADRE DI MATTEA (CLICCA QUA)
13: PATERNO': 75ENNE TROVATA MORTA A CASA (CLICCA QUA)
26: PATERNÒ: AUTO "SALE LE SCALE" IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (CLICCA QUA)
30: PATERNÒ: DISABILE BRUTALMENTE PICCHIATO PER AVER RECLAMATO IL POSTO AUTO RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP (CLICCA QUA)
FEBBRAIO:
01: SS 121; ANCORA SANGUE: UN BIANCAVILLESE TRAVOLTO DA AUTO (CLICCA QUA)
03: CONTROLLI SULLA SS121, DENUNCIATI TRE PATERNESI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: FORTI RAFFICHE DI VENTO, DANNI PER LA CADUTA DI UN CORNICIONE E UN ALBERO (CLICCA QUA)
06: INCIDENTE SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, UN MORTO PER MALORE (CLICCA QUA)
09: PATERNO': 62ENNE TROVATA MORTA IN CASA, FORSE UN MALORE (CLICCA QUA)
10: PATERNÒ, LA SOLIDARIETÀ VA IN GOL (CLICCA QUA)
14: PATERNO': TENTATO OMICIDIO PER UNO SGUARDO DI TROPPO, 4 ARRESTI (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ: È MORTO PADRE RANDAZZO (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: PICCHIATA E LASCIATA A DIGIUNO DAL MARITO, ARRESTATO 59 ENNE (CLICCA QUA)
26: MOTTA SANT’ANASTASIA: ARRESTATO UN PATERNESE PER L'ASSALTO ALL’UFFICIO POSTALE (CLICCA QUA)
27: PATERNO': MALTRATTA LA MOGLIE E I QUATTRO FIGLI, ARRESTATO 39ENNE (CLICCA QUA)
MARZO:
06: PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER, RAGAZZO TRASFERITO A CATANIA (CLICCA QUA)
11: PATERNÒ: UOMO MINACCIA DI GETTARSI DAL BALCONE, SALVATO DALLE FORZE DELL'ORDINE (CLICCA QUA)
12: PATERNÒ: SEQUESTRATI 2 KG DI STUPEFACENTI (CLICCA QUA)
18: PATERNO’: INCIDENTE CON RIBALTAMENTO AI "4 CANTI" (CLICCA QUA)
21: PATERNO': TETTO DIVELTO DAL FORTE VENTO IN VIA GB NICOLOSI (CLICCA QUA)
22: PATERNO': 25ESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE ALI' (CLICCA QUA)
25: PATERNO’ : ALLARME RIENTRATO PER IL SOSPETTO DI MENINGITE (CLICCA QUA)
26: PATERNO': CHIUSO UN MATTATOIO CLANDESTINO (CLICCA QUA)
27: INCIDENTE A SCHETTINO, AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO (CLICCA QUA)
APRILE
04: RAGALNA: BEATRICE LONGO A "CIAO DARWIN" (CLICCA QUA)
05: GIRO DI SICILIA 2019, PASSAGGIO A PATERNO': LE INFO (CLICCA QUA)
06 : AUTO SI RIBALTA A TAORMINA, ALLA GUIDA UN PATERNESE (CLICCA QUA)
06: PATERNO': GLI ZOZZONI ALL'ISOLA ECOLOGICA (CLICCA QUA)
07: PATERNÒ ED I "CARRETTI SICILIANI" MARTEDÌ SU RAI3 (CLICCA QUA)
11: PATERNO': RICORRE ALL'EUTANASIA IN UNA CLINICA SVIZZERA, LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ, CONFISCA DA 10 MILIONI A IMPRENDITORE AGRICOLO (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ: TRAGEDIA FAMILIARE IN VIA CATANZARO, MUORE EX POSTINO DOPO LITE CON LA FIGLIA (CLICCA QUA)
MAGGIO:
07: INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A SFERRO, MUORE 29 ENNE (CLICCA QUA)
08: GRAVE INCIDENTE SULLA SP77, FERITA UNA RAGAZZA PATERNESE (CLICCA QUA)
10: PATERNÒ: SCOPPIO E INCENDIO DI UNA CALDAIA (CLICCA QUA)
14: PATERNO': DOPPIO ARRESTO, UNO DEGLI ARRESTATI E MORDE GAMBA A CARABINIERE CHE TENTAVA DI FERMARLO (CLICCA QUA)
18: PATERNÒ: NISSAN TERRANO SI RIBALTA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI FERRO (CLICCA QUA)
20: PATERNÒ: SEQUESTRATI 30 CHILI DI MARIJUANA, ARMI E MUNIZIONI, UN ARRESTO (CLICCA QUA)
29: E' MORTO GIUSEPPE ALLERUZZO, STORICO BOSS DI PATERNÒ (CLICCA QUA)
GIUGNO
03:PATERNÒ: SALVATO L'UOMO CHE TENTAVA DI BUTTARSI DAL BALCONE (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ, LEI LO LASCIA E LUI LE INCENDIA L'AUTO: ARRESTATO 50ENNE (CLICCA QUA)
08: CRITICHE PER IL CANTANTE NEOMELODICO PATERNESE DOPO LE PAROLE IN TV SU FALCONE E BORSELLINO (CLICCA QUA)
11: AUTO CONTROMANO SULLA SS121, FRONTALE CON ALTRA AUTO 4 FERITI (CLICCA QUA)
15: ROBERTO AMATO PRESENTA IL SUO NUOVO DISCO (CLICCA QUA)
22: GROSSO INCENDIO IN CONTRADA TRE FONTANE, DENSA NUBE NERA (CLICCA QUA)
29: GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, COINVOLTI PATERNESI (CLICCA QUA)
30: PATERNÒ: INCENDIO IN VIA ROSOLINO PILO, DUE FERITI (CLICCA QUA)
LUGLIO:
03: DA OGGI IN LIBRERIA “JASMINE FUMA LA PIPA” DI AGNESE VIRGILLITO (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: ANZIANI RESTANO SENZA CASA, 95047 SEGNALA E IL SINDACO GLI TROVA UNA SISTEMAZIONE PROVVISORIA (CLICCA QUA)
07: ALLE ORE 14, PATERNO' LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA (CLICCA QUA)
14: GRIFFITH, IL RAPPER ROBOTICO DI PATERNÒ (CLICCA QUA)
16: PATERNO': IL SINDACO NASO IN KAZAKISTAN PER ASSISTERE AL LANCIO DI PARMITANO (CLICCA QUA)
19 : 95047.IT "IN ORBITA" CON PARMITANO - OGGI E' STATO BENEDETTO IL RAZZO SOYUZ (CLICCA QUA)
23: PATERNO': VIA SAN MARCO, ALIMENTI NON SCADUTI ABBANDONATI TRA I RIFIUTI (CLICCA QUA)
31: LA PATERNESE GABRIELA FARINATO ALLA FINALE NAZIONALE DI 'UNA RAGAZZA PER IL CINEMA' (CLICCA QUA)
AGOSTO:
02: INCIDENTE MORTALE IN VIA MONGIBELLO, LA VITTIMA UN 17ENNE DI PATERNO’ (CLICCA QUA)
02: CIAO EDOARDO IL RICORDO DELLA SUA PROF. (CLICCA QUA)
07: 17ENNE PATERNESE MUORE COLTO DA MALORE IN MARE (CLICCA QUA)
15: PATERNÒ: CADE UN GROSSO RAMO DI UN ALBERO ALLA VILLA (CLICCA QUA)
15: PATERNÒ: PATERNESE, UCCIDE ZIO E NIPOTE DOPO LITE PER UN PARCHEGGIO AD UCRIA (CLICCA QUA)
17:PATERNÒ: FIAMME IN UN APPARTAMENTO AL PALAZZO DI FERRO, TANTA PAURA NESSUN FERITO (CLICCA QUA)
20: ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI PARAPENDIO, NELLA SQUADRA IL PATERNESE BUSETTA (CLICCA QUA)
22: PATERNO’ L’APPELLO DEI SOCCORRITORI: “NON LASCIATE AUTO IN SOSTA IN STRADE STRETTE” (CLICCA QUA)
28: PATERNÒ E' SCESA IN PIAZZA PER INVOCARE LA LEGITTIMA DIFESA PER RUSSO (CLICCA QUA)
SETTEMBRE
03:PATERNO': RAPINA MEDICO SOTTO GLI OCCHI DEI PASSANTI CHE CHIAMANO IL 112, UN ARRESTO (CLICCA QUA)
04: PATERNÒ: AUTO FINISCE DENTRO BUCA IN VIA CARSO (CLICCA QUA)
05: SS121: SCATTA LA DEMOLIZIONE D'URGENZA DEL PONTE GRACI, STRADA CHIUSA PER TRE GIORNI (CLICCA QUA)
07: PATERNO' SOTTO SHOCK, SCOMPARE MAURO SCUDERI (CLICCA QUA)
13: PATERNO' FUGA DI GAS IN VIA CARSO, EVACUATA LA ZONA (CLICCA QUA)
20: GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS192, DUE FERITI (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE, SOCCORSA UNA SIGNORA (CLICCA QUA)
26: PATERNO': OMICIDIO DI EMANUELE DI CAVOLO, FERMATI DUE PATERNESI (CLICCA QUA)
28: PATERNO': CADE IN CASA E NON RIESCE AD ALZARSI, SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO (CLICCA QUA)
OTTOBRE:
06: “CHIEDIAMO UN INTERVENTO URGENTE AL RIFUGIO PER CANI DI VIA VERGA” (CLICCA QUA)
07: GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, MUORE 65ENNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA, GRAVE LA MOGLIE (CLICCA QUA)
11: INCIDENTE NEI PRESSI CENTRO COMMERCIALE, AUTO SI RIBALTA SU UN LATO (CLICCA QUA)
13: SS121, ALBA DI SANGUE , MORTI QUATTRO RAGAZZI, DUE MINORENNI (CLICCA QUA)
15:PATERNO': “CON DUE FIGLI VAI AL BAR CON I MASCHI?” ARRESTATO MARITO-PADRONE (CLICCA QUA)
21: AUTOVELOX IN ARRIVO SULLE STATALI 121 E 284 (CLICCA QUA)
27 : «NEONATO PATERNESE MORTO AL CANNIZZARO: SIA FATTA CHIAREZZA» (CLICCA QUA)
29: TAEKWONDO MARLETTA: SBARAGLIA L’INTERNATIONAL TRINACRIA CUP 12 ORO PER UN TOTALE DI 22 MEDAGLIE (CLICCA QUA)
NOVEMBRE:
03: PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO AUTO NELLA NOTTE (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: VINTI 100MILA EURO CON UN 9 DOPPIO ORO (CLICCA QUA)
09: INVERNO IN ARRIVO: AL CANILE MANCANO LE COPERTE PER I CANI. L’APPELLO DEI VOLONTARI (CLICCA QUA)
13: PATERNÒ: NON RISPONDE, TROVATO IN CASA MORTO (CLICCA QUA)
16: E' MORTO IL PATERNESE ALFREDO FARACE MAESTRO DI PUGILATO E DI VITA (CLICCA QUA)
17: PATERNO’: SCOMPARSO DA DIVERSI GIORNI, FAMIGLIA IN ANSIA (CLICCA QUA)
21: PATERNO' STRANO INCIDENTE IN VIA BALATELLE (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: BAMBINA CADE A CASA, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO (CLICCA QUA)
23: PATERNÒ: APRE LA PORTIERA , VIENE DISTRUTTA DALL' AUTO CHE SOPRAGGIUNGE (CLICCA QUA)
24: PATERNO': LA STRADA "FUMA" IN VIA BALATELLE - VIDEO (CLICCA QUA)
24: INCIDENTE STRADALE A SALERNO, COINVOLTA FAMIGLIA PATERNESE: IL NOME DELLA VITTIMA (CLICCA QUA)
27 PATERNO': CINQUE ERGASTOLI PER L’OMICIDIO DI SALVATORE LEANZA (CLICCA QUA)
DICEMBRE
01: PATERNO': PREMIO IDRIA 2019 (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: INCIDENTE TRA LA VIA CARSO E LA VIA ESTONIA, FERITI (CLICCA QUA)
05: PATERNO': DISSESTO E IL FALLIMENTO DELLA “QE’ S.R.L.”, SEQUESTRO 2,4 MILIONI DI EURO E UN ARRESTO (CLICCA QUA)
05: PATERNO': LA CITTÀ CELEBRA LA SUA SANTA PATRONA. IL DISCORSO INTEGRALE DEL SINDACO NINO NASO (CLICCA QUA)
08: PATERNÒ: "NIENTE PRESEPE ALLA GANCIA QUEST'ANNO" (CLICCA QUA)
09: GERMANIA: TAEKWONDO MARLETTA,ANTONIO GRASSO CAMPIONE D’EUROPA 2019.(CLICCA QUA)
15: GERMANIA: INARRESTABILE TAEKWONDO MARLETTA,ASIA MARLETTA CAMPIONESSA INTERNAZIONALE 2019 (CLICCA QUA)
17: PATERNO': SEQUESTRATA AREA CON DISCARICA ABUSIVA E RIFIUTI (CLICCA QUA)
20: PATERNÒ, VENDUTO L'EX ALBERGO SICILIA PER 466 MILA EURO(CLICCA QUA)