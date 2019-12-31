UN ANNO DI NOTIZIE, I SERVIZI PIÙ LETTI DEL 2019 DI 95047.IT
GENNAIO:
05: PATERNÓ: SI É SPENTO IL PROF. ANGELINO CUNSOLO (CLICCA QUA)
07: LOTTERIA ITALIA, LA FORTUNA BACIA PATERNO': VENDUTO UN TAGLIANDO VINCENTE DA 25MILA (CLICCA QUA)
07: E' MORTO PADRE DI MATTEA (CLICCA QUA)
13: PATERNO': 75ENNE TROVATA MORTA A CASA (CLICCA QUA)
26: PATERNÒ: AUTO "SALE LE SCALE" IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI (CLICCA QUA)
30: PATERNÒ: DISABILE BRUTALMENTE PICCHIATO PER AVER RECLAMATO IL POSTO AUTO RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAP (CLICCA QUA)
FEBBRAIO:
01: SS 121; ANCORA SANGUE: UN BIANCAVILLESE TRAVOLTO DA AUTO (CLICCA QUA)
03: CONTROLLI SULLA SS121, DENUNCIATI TRE PATERNESI PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: FORTI RAFFICHE DI VENTO, DANNI PER LA CADUTA DI UN CORNICIONE E UN ALBERO (CLICCA QUA)
06: INCIDENTE SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, UN MORTO PER MALORE (CLICCA QUA)
09: PATERNO': 62ENNE TROVATA MORTA IN CASA, FORSE UN MALORE (CLICCA QUA)
10: PATERNÒ, LA SOLIDARIETÀ VA IN GOL (CLICCA QUA)
14: PATERNO': TENTATO OMICIDIO PER UNO SGUARDO DI TROPPO, 4 ARRESTI (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ: È MORTO PADRE RANDAZZO (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: PICCHIATA E LASCIATA A DIGIUNO DAL MARITO, ARRESTATO 59 ENNE (CLICCA QUA)
26: MOTTA SANT’ANASTASIA: ARRESTATO UN PATERNESE PER L'ASSALTO ALL’UFFICIO POSTALE (CLICCA QUA)
27: PATERNO': MALTRATTA LA MOGLIE E I QUATTRO FIGLI, ARRESTATO 39ENNE (CLICCA QUA)
MARZO:
06: PATERNÒ: SCONTRO AUTO SCOOTER, RAGAZZO TRASFERITO A CATANIA (CLICCA QUA)
11: PATERNÒ: UOMO MINACCIA DI GETTARSI DAL BALCONE, SALVATO DALLE FORZE DELL'ORDINE (CLICCA QUA)
12: PATERNÒ: SEQUESTRATI 2 KG DI STUPEFACENTI (CLICCA QUA)
18: PATERNO’: INCIDENTE CON RIBALTAMENTO AI "4 CANTI" (CLICCA QUA)
21: PATERNO': TETTO DIVELTO DAL FORTE VENTO IN VIA GB NICOLOSI (CLICCA QUA)
22: PATERNO': 25ESIMO DI SACERDOZIO DI PADRE ALI' (CLICCA QUA)
25: PATERNO’ : ALLARME RIENTRATO PER IL SOSPETTO DI MENINGITE (CLICCA QUA)
26: PATERNO': CHIUSO UN MATTATOIO CLANDESTINO (CLICCA QUA)
27: INCIDENTE A SCHETTINO, AUTO SI RIBALTA SU UN FIANCO (CLICCA QUA)
APRILE
04: RAGALNA: BEATRICE LONGO A "CIAO DARWIN" (CLICCA QUA)
05: GIRO DI SICILIA 2019, PASSAGGIO A PATERNO': LE INFO (CLICCA QUA)
06 : AUTO SI RIBALTA A TAORMINA, ALLA GUIDA UN PATERNESE (CLICCA QUA)
06: PATERNO': GLI ZOZZONI ALL'ISOLA ECOLOGICA (CLICCA QUA)
07: PATERNÒ ED I "CARRETTI SICILIANI" MARTEDÌ SU RAI3 (CLICCA QUA)
11: PATERNO': RICORRE ALL'EUTANASIA IN UNA CLINICA SVIZZERA, LA PROCURA APRE UN'INCHIESTA (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ, CONFISCA DA 10 MILIONI A IMPRENDITORE AGRICOLO (CLICCA QUA)
19: PATERNÒ: TRAGEDIA FAMILIARE IN VIA CATANZARO, MUORE EX POSTINO DOPO LITE CON LA FIGLIA (CLICCA QUA)
MAGGIO:
07: INCIDENTE MORTALE NELLA NOTTE A SFERRO, MUORE 29 ENNE (CLICCA QUA)
08: GRAVE INCIDENTE SULLA SP77, FERITA UNA RAGAZZA PATERNESE (CLICCA QUA)
10: PATERNÒ: SCOPPIO E INCENDIO DI UNA CALDAIA (CLICCA QUA)
14: PATERNO': DOPPIO ARRESTO, UNO DEGLI ARRESTATI E MORDE GAMBA A CARABINIERE CHE TENTAVA DI FERMARLO (CLICCA QUA)
18: PATERNÒ: NISSAN TERRANO SI RIBALTA NEI PRESSI DEL PALAZZO DI FERRO (CLICCA QUA)
20: PATERNÒ: SEQUESTRATI 30 CHILI DI MARIJUANA, ARMI E MUNIZIONI, UN ARRESTO (CLICCA QUA)
29: E' MORTO GIUSEPPE ALLERUZZO, STORICO BOSS DI PATERNÒ (CLICCA QUA)
GIUGNO
03:PATERNÒ: SALVATO L'UOMO CHE TENTAVA DI BUTTARSI DAL BALCONE (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ, LEI LO LASCIA E LUI LE INCENDIA L'AUTO: ARRESTATO 50ENNE (CLICCA QUA)
08: CRITICHE PER IL CANTANTE NEOMELODICO PATERNESE DOPO LE PAROLE IN TV SU FALCONE E BORSELLINO (CLICCA QUA)
11: AUTO CONTROMANO SULLA SS121, FRONTALE CON ALTRA AUTO 4 FERITI (CLICCA QUA)
15: ROBERTO AMATO PRESENTA IL SUO NUOVO DISCO (CLICCA QUA)
22: GROSSO INCENDIO IN CONTRADA TRE FONTANE, DENSA NUBE NERA (CLICCA QUA)
29: GRAVISSIMO INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS284, COINVOLTI PATERNESI (CLICCA QUA)
30: PATERNÒ: INCENDIO IN VIA ROSOLINO PILO, DUE FERITI (CLICCA QUA)
LUGLIO:
03: DA OGGI IN LIBRERIA “JASMINE FUMA LA PIPA” DI AGNESE VIRGILLITO (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: ANZIANI RESTANO SENZA CASA, 95047 SEGNALA E IL SINDACO GLI TROVA UNA SISTEMAZIONE PROVVISORIA (CLICCA QUA)
07: ALLE ORE 14, PATERNO' LA CITTÀ' PIÙ CALDA DELLA SICILIA (CLICCA QUA)
14: GRIFFITH, IL RAPPER ROBOTICO DI PATERNÒ (CLICCA QUA)
16: PATERNO': IL SINDACO NASO IN KAZAKISTAN PER ASSISTERE AL LANCIO DI PARMITANO (CLICCA QUA)
19 : 95047.IT "IN ORBITA" CON PARMITANO - OGGI E' STATO BENEDETTO IL RAZZO SOYUZ (CLICCA QUA)
23: PATERNO': VIA SAN MARCO, ALIMENTI NON SCADUTI ABBANDONATI TRA I RIFIUTI (CLICCA QUA)
31: LA PATERNESE GABRIELA FARINATO ALLA FINALE NAZIONALE DI 'UNA RAGAZZA PER IL CINEMA' (CLICCA QUA)
AGOSTO:
02: INCIDENTE MORTALE IN VIA MONGIBELLO, LA VITTIMA UN 17ENNE DI PATERNO’ (CLICCA QUA)
02: CIAO EDOARDO IL RICORDO DELLA SUA PROF. (CLICCA QUA)
07: 17ENNE PATERNESE MUORE COLTO DA MALORE IN MARE (CLICCA QUA)
15: PATERNÒ: CADE UN GROSSO RAMO DI UN ALBERO ALLA VILLA (CLICCA QUA)
15: PATERNÒ: PATERNESE, UCCIDE ZIO E NIPOTE DOPO LITE PER UN PARCHEGGIO AD UCRIA (CLICCA QUA)
17:PATERNÒ: FIAMME IN UN APPARTAMENTO AL PALAZZO DI FERRO, TANTA PAURA NESSUN FERITO (CLICCA QUA)
20: ITALIA CAMPIONE DEL MONDO DI PARAPENDIO, NELLA SQUADRA IL PATERNESE BUSETTA (CLICCA QUA)
22: PATERNO’ L’APPELLO DEI SOCCORRITORI: “NON LASCIATE AUTO IN SOSTA IN STRADE STRETTE” (CLICCA QUA)
28: PATERNÒ E' SCESA IN PIAZZA PER INVOCARE LA LEGITTIMA DIFESA PER RUSSO (CLICCA QUA)
SETTEMBRE
03:PATERNO': RAPINA MEDICO SOTTO GLI OCCHI DEI PASSANTI CHE CHIAMANO IL 112, UN ARRESTO (CLICCA QUA)
04: PATERNÒ: AUTO FINISCE DENTRO BUCA IN VIA CARSO (CLICCA QUA)
05: SS121: SCATTA LA DEMOLIZIONE D'URGENZA DEL PONTE GRACI, STRADA CHIUSA PER TRE GIORNI (CLICCA QUA)
07: PATERNO' SOTTO SHOCK, SCOMPARE MAURO SCUDERI (CLICCA QUA)
13: PATERNO' FUGA DI GAS IN VIA CARSO, EVACUATA LA ZONA (CLICCA QUA)
20: GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS192, DUE FERITI (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: INCENDIO IN UN ABITAZIONE, SOCCORSA UNA SIGNORA (CLICCA QUA)
26: PATERNO': OMICIDIO DI EMANUELE DI CAVOLO, FERMATI DUE PATERNESI (CLICCA QUA)
28: PATERNO': CADE IN CASA E NON RIESCE AD ALZARSI, SOCCORSA DAI VIGILI DEL FUOCO (CLICCA QUA)
OTTOBRE:
06: “CHIEDIAMO UN INTERVENTO URGENTE AL RIFUGIO PER CANI DI VIA VERGA” (CLICCA QUA)
07: GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS121, MUORE 65ENNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA, GRAVE LA MOGLIE (CLICCA QUA)
11: INCIDENTE NEI PRESSI CENTRO COMMERCIALE, AUTO SI RIBALTA SU UN LATO (CLICCA QUA)
13: SS121, ALBA DI SANGUE , MORTI QUATTRO RAGAZZI, DUE MINORENNI (CLICCA QUA)
15:PATERNO': “CON DUE FIGLI VAI AL BAR CON I MASCHI?” ARRESTATO MARITO-PADRONE (CLICCA QUA)
21: AUTOVELOX IN ARRIVO SULLE STATALI 121 E 284 (CLICCA QUA)
27 : «NEONATO PATERNESE MORTO AL CANNIZZARO: SIA FATTA CHIAREZZA» (CLICCA QUA)
29: TAEKWONDO MARLETTA: SBARAGLIA L’INTERNATIONAL TRINACRIA CUP 12 ORO PER UN TOTALE DI 22 MEDAGLIE (CLICCA QUA)
NOVEMBRE:
03: PATERNÒ: ENNESIMO INCENDIO AUTO NELLA NOTTE (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: VINTI 100MILA EURO CON UN 9 DOPPIO ORO (CLICCA QUA)
09: INVERNO IN ARRIVO: AL CANILE MANCANO LE COPERTE PER I CANI. L’APPELLO DEI VOLONTARI (CLICCA QUA)
13: PATERNÒ: NON RISPONDE, TROVATO IN CASA MORTO (CLICCA QUA)
16: E' MORTO IL PATERNESE ALFREDO FARACE MAESTRO DI PUGILATO E DI VITA (CLICCA QUA)
17: PATERNO’: SCOMPARSO DA DIVERSI GIORNI, FAMIGLIA IN ANSIA (CLICCA QUA)
21: PATERNO' STRANO INCIDENTE IN VIA BALATELLE (CLICCA QUA)
22: PATERNÒ: BAMBINA CADE A CASA, INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO (CLICCA QUA)
23: PATERNÒ: APRE LA PORTIERA , VIENE DISTRUTTA DALL' AUTO CHE SOPRAGGIUNGE (CLICCA QUA)
24: PATERNO': LA STRADA "FUMA" IN VIA BALATELLE - VIDEO (CLICCA QUA)
24: INCIDENTE STRADALE A SALERNO, COINVOLTA FAMIGLIA PATERNESE: IL NOME DELLA VITTIMA (CLICCA QUA)
27 PATERNO': CINQUE ERGASTOLI PER L’OMICIDIO DI SALVATORE LEANZA (CLICCA QUA)
DICEMBRE
01: PATERNO': PREMIO IDRIA 2019 (CLICCA QUA)
05: PATERNÒ: INCIDENTE TRA LA VIA CARSO E LA VIA ESTONIA, FERITI (CLICCA QUA)
05: PATERNO': DISSESTO E IL FALLIMENTO DELLA “QE’ S.R.L.”, SEQUESTRO 2,4 MILIONI DI EURO E UN ARRESTO (CLICCA QUA)
05: PATERNO': LA CITTÀ CELEBRA LA SUA SANTA PATRONA. IL DISCORSO INTEGRALE DEL SINDACO NINO NASO (CLICCA QUA)
08: PATERNÒ: "NIENTE PRESEPE ALLA GANCIA QUEST'ANNO" (CLICCA QUA)
09: GERMANIA: TAEKWONDO MARLETTA,ANTONIO GRASSO CAMPIONE D’EUROPA 2019.(CLICCA QUA)
15: GERMANIA: INARRESTABILE TAEKWONDO MARLETTA,ASIA MARLETTA CAMPIONESSA INTERNAZIONALE 2019 (CLICCA QUA)
17: PATERNO': SEQUESTRATA AREA CON DISCARICA ABUSIVA E RIFIUTI (CLICCA QUA)
20: PATERNÒ, VENDUTO L'EX ALBERGO SICILIA PER 466 MILA EURO(CLICCA QUA)